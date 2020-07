Descubre la predicción de esta semana para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino semanal para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Oportunidades económicas para Tauro, Géminis y Escorpio que no deben dejar escapar. Por su parte, el amor llamará a las puertas de Cáncer, Virgo y Acuario, ¡abrid vuestros corazones!

A continuación, conoceremos la previsión semanal de los diferentes signos del horóscopo:

Aries

Te dolerá en el alma empezar una semana en la que no tienes nada claro, ni siquiera tu propia identidad.

Salud: La mente se transformará por completo y dará pie a una serie de sensaciones enormes durante estos días.

Dinero: Saber que cuentas solo con el dinero de tu propio esfuerzo es un reto enorme al que te enfrentarás.

Amor: Empezar desde 0 o dejar atrás una relación te dejará otra vez siendo solo ‘yo’ y eso puede crear confusión.

Trabajo: Tu trabajo se convertirá en un refugio al que tendrás que dar pie en todos los sentidos, habla con tus jefes.

Ver más sobre Aries…

Tauro

La familia es algo que te importa demasiado y lo transmites de una manera especial, esta semana los sentirás cerca.

Salud: Estás cuidando de tu salud y eso quiere decir que durante esta semana tendrás que continuar con el tratamiento.

Dinero: No hay dinero capaz de dejar atrás una serie de emociones que irán asociadas a unas cifras positivas.

Amor: Aunque estés lejos de tu amor puede llegarte de una manera muy especial, lo necesitarás cerca.

Trabajo: Tu trabajo será durante esta semana una fuente de alegrías constantes y directas en tu día a día.

Ver más sobre Tauro…

Géminis

En un mundo en el que el amor parece ser algo secundario, tú le darás estos días toda la fuerza necesaria.

Salud: Tus emociones serán una especie de válvula de escape frente a las nuevas sensaciones que llegarán.

Dinero: Habrá siempre un extra en temas de dinero que te hará ver el mundo con mejores ojos.

Amor: Te enfrentarás a un proceso de renovación de tus votos, creerás con todas tus fuerzas en tu pareja.

Trabajo: Tu momento de máximo esplendor llegará durante estos días de julio, disfruta de lo que tienes delante.

Ver más sobre Géminis…

Cáncer

En unos días debes dar cuentas a algunas personas que te han dejado en un momento complicado de tu vida.

Salud: Habrá que buscar ayuda para poder entender lo qué te está haciendo daño, un especialista te descubrirá algunos problemas.

Dinero: Lucharás por tus propios logros personales, el dinero será algo que te hará sentir especialmente bien.

Amor: Hay que dar una especie de extra a la hora de amar con los ojos abiertos a esa persona más especial.

Trabajo: El trabajo será una manera de salir de un pequeño lío en el que primarán tus esfuerzos personales.

Ver más sobre Cáncer…

Leo

Poner a punto tu cuerpo será algo que deberás hacer antes que nada para poder empezar a ver resultados esta semana.

Salud: Has estado demasiado tiempo dentro de casa, lo que deseas por encima de cualquier cosa es estar fuera.

Dinero: Estás dispuesto a encontrar algunas nuevas formas de ganar dinero, todo será necesario en estos tiempos.

Amor: Hay que atender a todo lo que te está haciendo daño o no podrás continuar con tus planes personales.

Trabajo: Podrías encontrar en tu trabajo una manera de ser más feliz, pero cuidado con lo que haces y dices.

Ver más sobre Leo…

Virgo

Esta semana tendrás que buscar a un buen aliado para poder hacer todo lo que siempre has deseado.

Salud: Encontrarás en manos de alguien de tu familia una forma directa y necesaria de poder sentirte mejor.

Dinero: No estarás pensando en nada más que no sea dinero, te preocupará especialmente tus deudas.

Amor: Un buen compañero de viaje puede llevarte a lugares increíbles, escoge bien a esa persona que debe estar a tu lado.

Trabajo: Con un buen trabajo podrías remontar tus deudas sin apenas esfuerzo y eso será algo positivo.

Ver más sobre Virgo…

Libra

Contar tus problemas al mundo es algo que esta semana te servirá para sentirte mucho mejor.

Salud: Esta semana verás que hay siempre un extra que te hace feliz, esa felicidad te hará alejar el dolor y la enfermedad.

Dinero: El dinero de tu día a día podría llegar a ser el que te saque una sonrisa, gasta siempre que lo necesites.

Amor: Los consejeros son especialmente importantes en cualquier relación y más en una de pareja con complicaciones.

Trabajo: Hay siempre un trabajo que realmente te hará ver el mundo con otros ojos, más optimista y positivo.

Ver más sobre Libra…

Escorpio

No esperes nada de nadie, eres una persona que está acostumbrada a hacer todo lo posible para triunfar.

Salud: Te encuentras bien, pero siempre puedes obtener una mejora importante sin esperarlo. Tus fuerzas se equilibrarán.

Dinero: El dinero se convertirá en una pequeña fuente de alegrías que no querrás dejar lejos de ti.

Amor: Sin esa persona a tu lado, seguirás siendo tú mismo, pase lo que pase atraerás buenas sensaciones.

Trabajo: El trabajo estará más cerca de ti de lo que esperabas, si lo quieres o no, deberás planteártelo.

Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Tienes una manera de decir las cosas que puede hacer daño a algunas personas sensibles de tu entorno.

Salud: Estarás cerca de una serie de mejoras significativas en tu salud más inmediata, haz lo que te digan estos días.

Dinero: Estarás buscando una cifra enorme que estará relacionada con una serie de mejoras importantes.

Amor: Cuidarás especialmente esa relación que estará preparada para dártelo todo y quizás un poco más.

Trabajo: No esperarás que el trabajo se haga solo, pero no tendrás muchas ganas de hacerlo esta semana.

Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Tienes un convenio importante en marcha, no puedes dejar que te haga daño o que no se cumpla, cambia de tercio.

Salud: Habrá que ponerse manos a la obra a la hora de conseguir que tus emociones no deriven en alguna enfermedad.

Dinero: Hay ciertas cifras que no se pueden cambiar, por mucho que lo intentes será imposible de modificar.

Amor: A pesar de haber perdido un poco tu pasión, la podrás recuperar durante el fin de semana.

Trabajo: Tus expectativas laborales irán en aumento durante una semana repleta de actividad y emociones.

Ver más sobre Capricornio…

Acuario

En este momento de tu vida podrías empezar a realizar pequeños ajustes que estarán lejos de ti mismo.

Salud: Tienes ciertas formas de sentirte que pueden ser causantes de enfermedades, las emociones dan respuestas.

Dinero: El dinero puede ser muy distinto durante estos siete días, del éxito al fracaso hay un paso importante.

Amor: El amor es una especie de elemento que irá cambiando durante una semana muy intensa a nivel emocional.

Trabajo: En tu trabajo serás el que tenga el liderazgo de un proyecto que podría llegar a ser mejor de lo esperado. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Estás viendo que julio se tuerce y esta semana puede llegar a ser especialmente peligrosa para ti.

Salud: Te preocupará especialmente la salud de un familiar que puede llegar a afectar la tuya propia.

Dinero: Las intenciones son buenas, pero debes empezar a cuidar un poco mejor tu cartera, no gastes en exceso.

Amor: No te pares, si realmente quieres a ese alguien, tendrás una semana para poder demostrarlo.

Trabajo: El trabajo será la única manera de poder salir de un bucle temporal un poco preocupante durante esta semana.

Ver más sobre Piscis…