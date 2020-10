Descubre la predicción de esta semana para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino semanal para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Semana marcada por una serie de acontecimientos no esperados. En general, se experimentarán momentos de poca lógica a los que no podrás darle una explicación. Hay que aceptar que existen cosas en la vida que la razón no entiende. Paciencia para que la tensión acumulada de las anteriores semanas, no inunde tus buenos momentos en la semana.

Aries

Tu competitividad está a flor de piel. Te has dado cuenta de que los demás pueden pisar tus talones y eso no puedes permitírtelo.

Amor: Tus esfuerzos por encontrar a esa persona especial que te acompañe en la vida son en vano. Ya llegará tu momento.

Dinero: Si no te mueves para conseguir ingresos extra, nunca podrás conseguir tus objetivos.

Trabajo: Estás dispuesto a hacer un esfuerzo adicional en tu trabajo, cosa que nadie te agradecerá.

Salud: No estás descansando nada últimamente, y tus articulaciones comienzan a quejarse. Ver más sobre Aries…

Tauro

Inestabilidad emocional. Así se define tu semana Tauro. Intenta controlar tus emociones y todo irá bien.

Amor: Las cosas no van bien, tienes que aceptarlo y pasar página, o tratar de remediar una catástrofe.

Dinero: Controla tus gastos. Lo mejor será que dividas tu sueldo por semanas para poder llegar a fin de mes.

Trabajo: Semana muy cargada de estrés. El fin de semana podrás relajarte y alejarte de tu trabajo.

Salud: El estrés que vas acumulando te está creando una mochila demasiado cargada. Intenta quitar piedras. Ver más sobre Tauro…

Géminis

El miércoles será tu día. Pero, eso no significa que los demás días vayan a ser malos. Disfruta de todos los momentos esta semana.

Amor: Confía en ti mismo y en tus instintos. Pronto encontrarás a esa persona. Cuando menos te lo esperes.

Dinero: Mantener el equilibrio cuando tus ingresos no son suficientes es complicado. Procura encontrar soluciones a largo plazo.

Trabajo: Estás cómodo en tu trabajo, pero deberías pensar en buscar otras opciones que te permitan llevar el nivel de vida que deseas.

Salud: Cuídate ese dolor de cabeza. Podría tener repercusiones más adelante. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Vivirás momentos de pura tensión esta semana en tu hogar. Quizá es el momento de tener una seria conversación.

Amor: No intentes aparentar lo que no eres. Quien te quiera tiene que hacerlo por lo que eres.

Dinero: Tu familia no lo está pasando nada bien económicamente. Deberías pensar en tenderles la mano.

Trabajo: Tendrás un flujo de trabajo bastante estable, pero quizá, durante el fin de semana te toque estar un poco ajetreado.

Salud: Sigue con tu rutina habitual deportiva. Estás consiguiendo resultados. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Cuida de tu familia. Últimamente la has tenido un poco abandonada y te echan de menos.

Amor: Evalúa la situación. Hace tiempo que no te encuentras cómodo en la relación.

Dinero: No seas tan derrochador. Hay cosas que pueden esperar, no son prioritarias.

Trabajo: Algún problema que otro hará que pierdas los nervios en el trabajo. ¡Paciencia!

Salud: Te sientes con energía, no deberías emplear toda en el trabajo. Ver más sobre Leo…

Virgo

Confía en tus instintos tanto en el amor, como en la amistad. Si decides siempre con cabeza, no habrá de qué preocuparse.

Amor: No todo es bueno en el amor. Puede que esta semana tengas algunas desilusiones, pero nada que el tiempo no cure.

Dinero: Te va bien económicamente y tu hucha de ahorros va viento en popa. Es momento de darse un capricho.

Trabajo: Será una buena semana en el terreno laboral. Se huele el ascenso.

Salud: Sientes tus manos adormecidas en ciertas ocasiones. Cuidado con los movimientos bruscos de tu cuerpo. Ver más sobre Virgo…

Libra

A media semana notarás mucho peso sobre ti, y un cansancio emocional bastante intenso. Procura dormir más a partir de ese día.

Amor: Tienes las ganas y la paciencia necesaria para buscar a tu media naranja. Si empiezas esta semana, puede que para fin de año ya tengas alguien a tu lado.

Dinero: Algunos imprevistos te atormentan. No sabes cómo afrontar tantos gastos con tan poco capital.

Trabajo: No trabajes por amor al arte. Tus horas de trabajo son las que son y deberías asumir que las demás son para descansar.

Salud: Esta semana tu cuerpo te pedirá a gritos un masaje. Lo has castigado demasiado últimamente. Ver más sobre Libra…

Escorpio

Prepárate para una escapada romántica el fin de semana que reforzará vuestra relación.

Amor: El amor está en el aire. No sois perfectos y tenéis vuestros momentos de malestar, pero sois uña y carne.

Dinero: No tengas tanto agobio por temas económicos. Lo tienes todo bajo control.

Trabajo: Pide ayuda siempre que lo necesites. No te quedes esperando a que llegue tu momento de lucidez para resolver ciertos problemas.

Salud: Gozas de buena salud, pero deberías pensar en relajarte más. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Será una buena semana en todos los aspectos, pero quizá podrías involucrarte más en las tareas de la casa para que existan mejores energías.

Amor: Sigue tus instintos y no te dejes llevar por lo que te comentan las personas que están a tu lado.

Dinero: Los asuntos del dinero esta semana pasan a segundo plano. Disfruta sin preocupaciones de la vida.

Trabajo: Tu intuición nunca te falla y eso es algo que hace que seas muy bueno en tu trabajo. No le lleves esta semana la contraria a tu intuición.

Salud: Quizá tu ansiedad esté relacionada con tus malos hábitos. ¡Ponle remedio! Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Estás en una muy buena semana para ser tú mismo. Confía en ti y verás como encuentras la solución a todos los problemas.

Amor: Grandes sorpresas te esperan esta semana en el terreno amoroso, ¿será el amor de tu vida llamando a tu puerta?

Dinero: No seas tan tacaño. Quizá, si ayudases a los demás, el universo te lo agradecería.

Trabajo: Tu creatividad es la responsable de todos tus éxitos esta semana.

Salud: Bebe más agua durante el día. A veces se te olvida y eso puede traerte consecuencias a final de semana. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Quizá estás pidiendo más de lo que tú estás dispuesto a dar, y eso es inadmisible.

Amor: Nada nuevo bajo el sol. Esta semana la rutina será la misma que la anterior.

Dinero: Controla tu cartera o podrías tener que renunciar a algunos lujos esta semana.

Trabajo: La falta de tiempo hace que no puedas terminar algunos proyectos importantes. El fin de semana será momento para retomarlos.

Salud: El fin de semana no te encontrarás del todo bien. Procura descansar bien durante la semana. Ver más sobre Acuario…

Piscis

El comienzo de la semana será tranquilo, pero el fin de semana tienes pendiente algunos planes que te dejarán sin tiempo.

Amor: No dejes que nadie se aproveche de ti esta semana. Ándate con ojo y adelántate a los acontecimientos.

Dinero: Ponle límites a tus gastos. No es bueno que gastes más de lo que te puedes permitir.

Trabajo: No es necesario que hagas un sobresfuerzo para llegar a tus objetivos. Verás como salen solos.

Salud: La falta de sueño está afectando a tu concentración. Procura dormir más para rendir. Ver más sobre Piscis…