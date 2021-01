Descubre la predicción de esta semana para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino semanal para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Semana de vuelta a la rutina. De decir adiós a los polvorones y a los mazapanes. Se ha alargado demasiado la paz de las navidades y ahora toca ponerse de nuevo manos a la obra. No será fácil, habrá muchas tareas sobre la mesa y ahí entra en juego tu mentalidad y tu afán de superación. Los signos de fuego conseguirán desprenderse de lo atrasado rápidamente y disfrutar de unas horas de ocio, mientras que los demás signos del zodíaco no lo tendrán tan sencillo.

Aries

Es una semana muy emocional para ti, lo que conlleva un incremento de tu positividad. ¡Aprovéchalo para hacer cosas grandes!

Amor: El atrevimiento será tu mejor aliado esta semana. Crees en ti y estás dispuesto a comerte el mundo.

Dinero: Cuidado con el terreno económico. La euforia puede hacer que tomes decisiones precipitadas.

Trabajo: El trabajo será para ti pan comido. Has avanzado durante el fin de semana las tareas y eso te ha venido genial.

Salud: Te falta rutina. Tu cuerpo no está en plena forma y eso es por falta de actividad. Ver más sobre Aries…

Tauro

Esta semana no debes centrarte en el amor. Por mucho que quieras en tu vida una persona, esta semana no será la adecuada para encontrarlo.

Amor: Disfruta de los momentos en soledad que te da la vida.

Dinero: Tienes cerca varios imprevistos que supondrán un desembolso importante.

Trabajo: Estás en un bucle y no puedes salir. Será mejor que planifiques tu jugada.

Salud: El estrés puede contigo. Te hace sentir inferior. Lucha contra él. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Esta semana notarás ciertas reservas en tu personalidad. Pero, piensa si de verdad es necesario no actuar.

Amor: Cuidado con los errores. Podrías equivocarte al enviar un mensaje y estropear tu relación.

Dinero: No derroches. Ya has tenido bastante durante las navidades.

Trabajo: El trabajo se te hará cuesta arriba esta semana. Pide ayuda a tus compañeros si lo necesitas.

Salud: En salud nada está escrito. Hoy estás bien y mañana no. Procura no hacer ninguna locura el fin de semana. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Te sientes atraído por una persona que no te corresponde. Deberías plantearte si seguir intentándolo o no.

Amor: La frustración ya forma parte de tu vida. Te has acostumbrado a ella y ya no te importa.

Dinero: Ahora estás ahogado con tu sueldo, pero todo apunta a que pronto conseguirás tus propósitos. Trabaja duro esta semana.

Trabajo: Intenta pensar antes de hablar. Si no lo haces podrías crear el caos en tu puesto de trabajo.

Salud: Es importante que te cuides no solo por dentro, también por fuera. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Esta semana será un auténtico reto para ti. Hay demasiadas cosas que hacer y poco tiempo, pero podrás con ello.

Amor: Tu pareja está totalmente distanciada contigo por temas de trabajo. Procura dedicarle un rato cada día.

Dinero: Eres un privilegiado. Tienes un trabajo que te da los ingresos que necesitas para todos tus caprichos.

Trabajo: Todo irá viento en popa en tu trabajo. De hecho, sacarás a tiempo el trabajo y podrás disfrutar de un buen momento de ocio.

Salud: Eres consciente de que tu rutina debe cambiar. Comienza a caminar un par de horas al día. Ver más sobre Leo…

Virgo

Tu semana estará llena de compromisos que no deseas tener. ¡Mucho ánimo!

Amor: Se avecina una semana llena de retos personales con tu pareja. Procura superarlos.

Dinero: No estás pasando por buenos momentos económicos, pero es indiferente en tu vida.

Trabajo: Deberás hacer un esfuerzo extra para cumplir con todos los objetivos propuestos.

Salud: Algo falla. Esos dolores no deberían entrar en la escala de la normalidad. ¡Ve al médico! Ver más sobre Virgo…

Libra

No te enfades por situaciones que ya veías venir. Deberías haberle puesto remedio antes. ¡Ahora es tarde!

Amor: El malestar con tu persona afecta a tus relaciones. No actúes sin pensar.

Dinero: Has estado ahorrando durante mucho tiempo para tus proyectos personales. Es el momento de hacer una inversión.

Trabajo: Por mucho que quieras correr, no llegas a todo. ¡Acéptalo y pide ayuda!

Salud: No será una semana fácil y eso afectará a tu descanso. Ver más sobre Libra…

Escorpio

Eres feliz y eso hace que todo a tu alrededor valga la pena. Por mucho que las cosas se tuerzan tú siempre tienes una gran sonrisa.

Amor: Deberías evitar ciertos peligros que sabes que no están haciéndole bien a tu relación.

Dinero: Tu estabilidad económica es uno de los motivos por los que ahora mismo te sientes bien.

Trabajo: No vas a lograr abordar todas las tareas pendientes esta semana. Pero, procura organizarte para retrasar lo menos posible.

Salud: Tu salud es excelente, no la estropees con prácticas ilícitas. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Semana muy positiva para tu persona. Podrías aprovechar ese extra de positividad para hacer algún cambio en tu vida.

Amor: Cuando te planteaste tener pareja no sabías que te esperaban tantas sorpresas.

Dinero: No puedes quejarte. Has pasado unas buenas navidades y ahora no se te está haciendo cuesta arriba.

Trabajo: ¡No te agobies! La semana empezará cargada de trabajo, pero sabrás gestionarlos todos y llevarlos al éxito.

Salud: Deberías procurar beber menos café. Te está afectándo al sueño. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Has tenido semanas mejores. Los días pasarán como si estuvieras montado en una montaña rusa.

Amor: Tu persona favorita está totalmente agradecida de que estés a su lado.

Dinero: Has pensado en invertir, pero piénsalo bien. ¡No es el momento!

Trabajo: Necesitas un plan de acción. Pide ayuda para planear tu rutina.

Salud: Tienes algo de ansiedad por el trabajo. Procura que no afecte a tu vida personal. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

El pasado está acechando y tú deberías pensar en cómo librarte de él.

Amor: Eres feliz con tu pareja actual y deberás luchar por ella cueste lo que cueste.

Dinero: Tu familia te ha estado ayudando económicamente los últimos meses. Ha llegado el momento de devolver el favor.

Trabajo: Te metes tú solo en una burbuja, cuando deberías pedir ayuda a tus compañeros.

Salud: Salvo por un poco de estrés, te encuentras estupendamente. Ver más sobre Acuario…

Piscis

No todo lo que dicen de ti, debes tomártelo a malas. Deberías transformar lo negativo en algo constructivo.

Amor: No eres feliz con tu actual pareja. Pero, piensas que el amor lo puede todo. Deberías tener una conversación.

Dinero: Si quieres que tus ingresos suban, deberías cambiar de estrategia.

Trabajo: Trabajas duro, pero no obtienes los resultados que quieres. Piensa en otros modos de abordar la situación.

Salud: Descansar bien es la clave para rendir bien por el día. Ver más sobre Piscis…