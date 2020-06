Ha pasado la luna nueva del 25 de mayo, y nuestras acciones se vuelven más armoniosas. Sabemos que esa luna ha influido en nuestras mentes de una manera sutil, pero ya se ha ido y ahora esperamos la luna llena del 5 de junio.

No debemos despreciar su influencia. Sobre todo, en nuestro cuerpo físico, que se verá alterado de muchas maneras.

Aries

Un signo de fuerza personal, al que es imposible derrotar.

Salud: Cuidado con el calor excesivo. Puede traerte problemas.

Dinero: Durante esta semana, te será imposible cumplir tus objetivos. Atento a los negocios sin comprobar.

Amor: Una semana llena de altibajos. No prestes atención a las palabras desconsideradas.

Trabajo: Esta semana no habrá cambios relevantes, sin embargo, tu trabajo pasa por

un buen momento.

Ver más sobre Aries…

Tauro

Si quieres relacionarte con Tauro, primero dale muy buenos argumentos y razones para lo que quieres conseguir.

Salud: Buena semana para descansar y tomar un poco el aire. Necesitas un día para ti.

Dinero: No hay mucho en el bolsillo. Tendrás que esperar a la luna llena.

Amor: La semana se presenta brillante. Cuidado con tus ilusiones que siempre se desbocan en exceso.

Trabajo: Cambios imprevistos y una sensación de desconcierto. Todo se resuelve bien.

Ver más sobre Tauro…

Géminis

A géminis no le gusta que le contradigan. Ten cuidado con quien te enfrentas. Versátiles y decididos. Nada se les resiste.

Salud: Algunas molestias durante la semana. Nada importante.

Dinero: La luna llena del día 6, que está en piscis, signo gemelo como el tuyo, te hará llegar un dinero inesperado.

Amor: De momento, la felicidad sigue esquiva. Pero estás en un momento de expansión espiritual y eso se hará notar.

Trabajo: Eres un espíritu inquieto y curioso. Siempre tendrás trabajo. No desesperes.

Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Un signo de carácter dulce y cariñoso. No debes temer nada de él.

Salud: Presta atención a esos pequeños detalles de tu físico. Es bueno aprovechar el tiempo libre para cuidarse.

Dinero: Esta semana será muy difícil. La luna llena ayudará a revolucionar tu economía. Aprovéchala y sé valiente.

Amor: La mañana es tu mejor hora. Un café inesperado te traerá felicidad y buena compañía.

Trabajo: No hay muchos cambios por ahora, pero es un buen momento para pensar un plan B.

Ver más sobre Cáncer…

Leo

Las mejores ideas creativas y un sentido racionalista. Un matrimonio de corazón y cerebro que funciona a la perfección.

Salud: Su vida es muy reservada. Pero deberá ponerse al sol para recargar un poco sus baterías vitales.

Dinero: El suyo es un signo muy prudente. No tendrá problemas esta semana ni las venideras.

Amor: Los niños serán lo primero. Los problemas con su pareja sólo son momentáneos, no se preocupe.

Trabajo: Aquí las situaciones serán más inestables. Cuidado con sus palabras. Mida sus comentarios.

Ver más sobre Leo…

Virgo

Intente convencer a Virgo de que no debe hacer algo por determinadas circunstancias. Lo hará de todos modos.

Salud: Buena salud, un cuerpo preparado para el ejercicio y una semana tranquila.

Dinero: Estos días contará con recursos, pero sea prudente. Nada dura para siempre, y menos el dinero.

Amor: Nada en el horizonte. Si tiene pareja, pasarán por un momento de indiferencia calculada.

Trabajo: Sin problemas a la vista. Su trabajo es su pasión, y le ocupa muchas horas al día.

Ver más sobre Virgo…

Libra

Los seductores por excelencia. Nadie puede resistirse a esa sonrisa tan encantadora. Equilibrados, pero no mucho.

Salud: Cuidado con las tensiones y el estrés. Debes mantenerte en la senda marcada.

Dinero: Siempre el dinero ha venido a ti como si fueses un cuerno de la abundancia. Y esta semana de luna llena, estarás más brillante que nunca.

Amor: Debes seguir buscando, porque tu felicidad está cerca de ti. Si aprendes a quererte la encontrarás más rápido.

Trabajo: Un trabajador incansable. Puedes buscar nuevos horizontes porque todo está de tu parte.

Ver más sobre Libra…

Escorpio

Fuerza y constancia. Un carácter firme y una presencia que se impone. Todo está de su parte siempre.

Salud: Mantenga sus buenos hábitos. Se mantendrá sano y muy saludable

Dinero: Una asignatura pendiente es sus cuentas de ahorros. Siga un plan definido y llegarán los resultados.

Amor: Pasión y fortaleza. Y su ingenio, que es una de sus más importantes armas para conquistar. Serán sus aliados esta semana.

Trabajo: Esta semana la luna ayuda a recuperar el tono físico, y eso a su vez le permite trabajar más y mejor. No renuncie. Su recompensa vendrá pronto.

Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Cuando todos van en una dirección, sagitario va en la dirección contraria. Eso no siempre significa que esté equivocado.

Salud: Debe prestar más atención a las señales que le envía su cuerpo. Cuídese más y sobre todo no cometa excesos.

Dinero: Un tema que, para usted, siempre está pendiente. Ayude y será ayudado.

Amor: Esta semana sus ilusiones se verán compensadas con alguien que llega del pasado. Esté atento.

Trabajo: De momento todo sigue igual. Aunque la luna llena le activará su potencial y podrá recuperarse para trabajar más y mejor.

Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

El signo de las grandes realizaciones y los resultados excelentes. Nada se le opone y, en todo caso, siempre sabe como salir airoso de cada situación.

Salud: : Cuide esos pequeños dolores de las articulaciones. La falta de ejercicio es una cosa que debe resolver.

Dinero: No hay problemas esta semana con el dinero. Fluye para usted de manera natural. Cuidado con los excesos.

Amor: De momento todo seguirá igual. Su pareja está a cierta distancia y solo podrán verse en los próximos días.

Trabajo: Estos días son de descanso y así debe tomarlos. No se comprometa con trabajos que sabe que no podrá realizar.

Ver más sobre Capricornio…

Acuario

El signo de la elegancia y la distinción. Los verdaderos amantes de las cosas bellas y maestros absolutos por vocación.

Salud: Necesita caminar más y moverse con soltura. Nada que no sea propicio para sus futuras vacaciones.

Dinero: Hace poco recibió una ayuda inesperada. Eso es lo que necesita para tranquilizarse y esperar el final del mes.

Amor: Su pareja parece distante. No dude de su fidelidad. Es un momento de mucha ansiedad para todos.

Trabajo: Las cosas se estabilizan. No pierda la paciencia que todo irá a mejor.

Ver más sobre Acuario…

Piscis

Un signo doble que representa lo mejor de cada uno en el ying y el yang de la personalidad. Constantes y preparados para todo, no se dejan apabullar fácilmente.

Salud: esta es una semana de paseos y aire puro. Aprovéchelos.

Dinero: Su relación con el dinero siempre será tortuosa. Pero tenga paciencia que todo llega.

Amor: Debe aprender a ser constante. Los demás también quieren un poco de seguridad respecto a sus sentimientos.

Trabajo: Piscis es el signo de la semana. La luna llena, siempre peregrina, está el 6 de junio en su signo. Aproveche las fuerzas que le dará para mejorar en su trabajo y obtener más y mejores recompensas.

Ver más sobre Piscis…