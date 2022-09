Alguien muy cercano a ti necesita tu ayuda, pero no se atreve a pedírtela, tal vez porque en su momento no fue muy generoso contigo o simplemente por pudor. Has de estar muy atento y ofrecerla tú mismo. Su problema tendrá fácil solución y estaréis todos contentos.

Amor: No sea rencoroso con su pareja o acabará perdiéndola.

Dinero: Ha de reducir en lo posible sus gastos.

Salud: No intente hacer más trabajos de los que puede.

Trabajo: El organismo tiene un límite, no lo olvide.