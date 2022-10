En el caso de que haya personas que no te interese tener a tu lado, bien porque te aburren o porque no tienen nada que aportarte, has de tomar cartas en el asunto y empezar a apartarlas progresivamente de tu lado. No seas brusco, porque generarías situaciones incómodas.

Amor: El amor le ayuda a encontrar la paz interior.

Dinero: Controle los gastos o tendrá problemas económicos.

Trabajo: En el trabajo, le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas.

Salud: El cansancio y la falta de sueño pueden agotarle.