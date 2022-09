En el trabajo te tocará asumir algunas tareas que no te corresponden o para las que no estás preparado. Es fundamental que no te agobies y que no tires la toalla bajo ningún concepto, porque lograrás salir airoso de la situación y va a ser bueno para tu futuro.

Amor: No se encierre en sí mismo; su pareja está para apoyarle.

Dinero: Sus acreedores están en buena disposición.

Trabajo: Personas con nuevas ideas le promocionarán.

Salud: El miedo a los ascensores le angustia, intente solucionarlo.