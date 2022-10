No es necesario que vivas al límite situaciones que no requieren un gran esfuerzo por tu parte. Intenta no gastar tus energías inútilmente y dosifica tus fuerzas. Así evitarás sentirte frustrado si no logras tus objetivos. En líneas generales, todo va a salir sobre ruedas.

Amor: Hoy conocerá a alguien muy interesante.

Dinero: Los negocios gozan de una gran prosperidad.

Trabajo: Ningún temor laboral, le va estupendamente.

Salud: Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.