Hay ciertos capítulos de tu pasado que no acabas de cerrar definitivamente. Esto no significa que sea malo o bueno, sino que deberías dedicar tus energías a nuevos objetivos. En lo sentimental

es fundamental ir siempre ligero de equipaje… Si no, no evolucionarás.

Amor: Se estabilizará pronto una relación para usted importante.

Dinero: Los apuros económicos desaparecen.

Trabajo: No se fíe de las propuestas laborales.

Salud: Jornada idónea para disfrutar de su buena salud.