Has de reivindicar tu libertad si no quieres que los demás te vayan ganando terreno progresivamente, lo que podría suponer grandes frustraciones para ti. Si sabes poner límites todo irá sobre ruedas, pero si no lo haces te llevarás algunos desengaños y decepciones.

Amor: Está eufórico sentimentalmente.

Dinero: Económicamente, no se puede permitir muchos excesos.

Trabajo: Llegará a acuerdos beneficiosos con sus compañeros.

Salud: No permita que esas leves molestias le amarguen el día.