Si no te sientes con ánimos de hacer algo, no lo hagas. No debes forzarte y tienes que guiarte más por tus apetencias y tu instinto que por lo que te digan los demás. Aprender a decir que

no es una de tus asignaturas pendientes. Si la apruebas, te va a ir mucho mejor.

Amor: La cita con esa persona a la que adora le hará feliz.

Dinero: La base de una buena economía es el control.

Trabajo: Posponga nuevas ideas y atienda lo cotidiano del trabajo.

Salud: Las energías le están abandonando, no se agote.