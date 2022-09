Últimamente has estado acelerado, por lo que es muy recomendable que bajes el ritmo si no quieres acabar con una crisis de agotamiento o estresado. Prográmate unos días libres para no

hacer nada o para dedicarte a actividades que no requieran esfuerzo.

Amor: La vida en pareja le brindará grandes satisfacciones.

Dinero: Llegan gastos inesperados.

Trabajo: Tareas muy estimulantes en el trabajo.

Salud: Estar en forma le da calidad de vida.