Como no logres tranquilizarte cometerás errores que no son habituales en ti, así que procura no agobiarte si no consigues tus objetivos a la velocidad que a ti te gustaría. De todas formas, te convienen unas vacaciones para olvidarte de tu trabajo.

Amor: El amor y los afectos serán causa de satisfacción.

Dinero: Una persona intenta acercarse por motivos económicos.

Trabajo: En el trabajo, puede llegar a estar tenso e irritable.

Salud: Pequeñas molestias en las extremidades inferiores.