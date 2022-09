Los años que has pasado estresándote por cuestiones que no tenían importancia te han enseñado que lo mejor es vivir relajado sin preocuparse excesivamente por el futuro. No te sientas

culpable por tus errores porque has evolucionado mucho y crecido como persona.

Amor: Su mal humor desesperará a su pareja; cálmese.

Dinero: Buen momento económico para invertir.

Trabajo: En el trabajo, no todo son conjuras contra usted.

Salud: El abuso en las comidas puede perjudicarle.