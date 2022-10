En los últimos meses te has dedicado a sembrar y ahora ha llegado la época de recoger los frutos.

Por este motivo estás experimentando una gran felicidad, ya que no paras de recibir sorpresas agradables. Para que esta tendencia no cambie lo importante es que sigas creyendo en tus posibilidades y potenciando tus virtudes personales.

Amor: Amenaza de una pequeña crisis emocional.

Dinero: Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó.

Trabajo: Sus jefes se resisten a sus peticiones.

Salud: Los abusos cometidos últimamente mermarán su salud.