La perseverancia es la mejor virtud para superar los problemas. No te desanimes. No gastes más de lo razonable: recuerda que no estás en tu mejor momento. El pasado es algo que debes mantener al margen de tu presente…

Amor: Lo peor ya ha pasado y su pareja le apoyará en todo.

Dinero: Cuidado con las inversiones, infórmese bien.

Trabajo: Su tesón en el trabajo le reportará nuevas ofertas.

Salud: Mime sus ojos, están muy sensibles.