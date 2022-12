Tienes que revisar tu agenda y no sobrecargarte de actividades. Gracias a tu sentido

común, no sufrirás las turbulencias de la crisis. Replantéate tu actitud actual o no lograrás superar tus problemas.

Amor: Va a conocer a una persona muy especial.

Dinero: En el ámbito económico, la suerte estará de su parte.

Trabajo: Posibilidades de mejora en el actual empleo.

Salud: Cuide su garganta o acabará con un buen resfriado.