Ten paciencia si no estás en tu mejor momento. Mejorarás muy pronto. Gracias a tu sentido común no vas a tener sorpresas desagradables. En líneas generales no habrá cambios significativos estos días.

Amor: No eche más leña al fuego y sea cuidadoso con su amor.

Dinero: La actitud de su socio dificulta sus planes de ahorro.

Trabajo: Su trabajo es impecable y tendrá su recompensa.

Salud: Puede que tenga dolores de cuello.