No habrá sorpresas desagradables si no cometes excesos. Encontrarás los apoyos que deseas para conseguir tus metas. A veces tienes la tendencia a exagerar los problemas. No lo hagas.

Amor: Si no tiene pareja, buen momento para los romances.

Dinero: Evite pedir dinero prestado.

Trabajo: Mire con lupa todo lo que firme o acuerde con su empresa.

Salud: Proteja sus huesos de posibles golpes.