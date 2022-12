Si tienes alguna molestia, no te automediques. Ve al médico. A nivel laboral no habrá cambios significativos esta semana. No desestimes los consejos que te dé tu círculo íntimo.

Amor: Ser buenos amigos, además de amantes, une a la pareja.

Dinero: Gastos inesperados desequilibran su presupuesto.

Trabajo: Sea minucioso en su trabajo y será recompensado.

Salud: Aproveche su buen estado de salud para hacer deporte.