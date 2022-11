Si vas a tomar el sol, no lo hagas en exceso y siempre con protección. A nivel laboral no vas a experimentar cambios significativos, de momento. No seas muy severo con tu pareja y trata de ponerte en su lugar.

Amor: Hoy conocerá a una persona irresistible.

Dinero: Se puede ser feliz con menos cosas.

Trabajo: Los problemas laborales no se van a resolver hoy.

Salud: Los astros le favorecen con buena salud.