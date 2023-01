No te obsesiones con cuestiones que no merecen la pena. Relájate. Ten claros cuáles son tus objetivos y da los pasos para conseguirlos. Por mucho que te empeñes, hay cosas que no lograrás cambiar.

Amor: Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa.

Dinero: En la economía, todo irá sobre ruedas.

Trabajo: Exija una mayor colaboración a sus compañeros.

Salud: Rebrote de alguna dolencia antigua.