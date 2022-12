La espalda será la parte de tu cuerpo más sensible. No hagas esfuerzos. No gastes más de lo necesario. Haz una apuesta por la contención. La sinceridad es una virtud que debes ejercer si no quieres tener problemas.

Amor: Está mimoso y necesita todo el cariño de sus amigos.

Dinero: Los asuntos de dinero van mejor de lo que esperaba.

Trabajo: La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo.

Salud: Relájese, su organismo no necesita cuidados especiales.