Si tienes alguna molestia, no te automediques. Ve al médico. A nivel laboral no habrá cambios significativos esta semana. No desestimes los consejos que te dé tu círculo íntimo.

Amor: Algo de reflexión favorecerá sus próximas relaciones.

Dinero: Si tiene pendiente la firma de ese nuevo negocio, hoy es el día.

Trabajo: Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir.

Salud: Ligeras molestias de tipo alérgico.