La mejor manera de no enfermar es cuidarte día a día y no hacer excesos. Dinero: En el caso de que necesites ayuda, no dudes en pedirla. Te la darán. Amor: No te crispes por pequeños desencuentros… No merece la pena.

Amor: Surge una sorpresa en su vida amorosa.

Dinero: Ahorre menos y viva más.

Trabajo: Evite que el trabajo se acumule.

Salud: Jaquecas debidas al agotamiento.