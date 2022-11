No malgastes tus energía en cuestiones que no merecen la pena. No te agobies si las cosas no salen como a ti te gustaría. La sinceridad es una cualidad que deberías ejercitar más a menudo.

Amor: Reencuentro con un antiguo amigo.

Dinero: Está gastando más de la cuenta.

Trabajo: Aun obteniendo éxitos en su trabajo, se exige mucho.

Salud: Cuide su garganta, especialmente si es fumador.