Evita trasnochar demasiado y no cometas excesos. No confíes en quienes prometen cosas que difícilmente podrán cumplir. No tengas miedo a expresar abiertamente tus sentimientos.

Amor: Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja.

Dinero: No se lamente, sus finanzas mejoran.

Trabajo: Hay cursos interesantes para su desarrollo profesional.

Salud: Los dolores que le aquejan pasarán pronto.