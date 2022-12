La espalda será la región de tu cuerpo más delicada. No te extralimites. Pon en orden tus

finanzas si no quieres tener problemas más adelante. No renuncies a tu libertad y delimita muy bien tus espacios.

Amor: La familia le dará grandes alegrías.

Dinero: Prudencia en las gestiones económicas.

Trabajo: Tenga las ideas muy claras si quiere cambiar de trabajo.

Salud: Cuidado con el sol, proteja su piel.