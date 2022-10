No tendrás nada que temer si no cometes excesos. Estás avisado… Ten en cuenta los

consejos de quienes te conocen bien. No te precipites. El diálogo es el mejor camino para sortear las dificultades y superarlas.

Amor: El panorama amoroso se presenta tranquilo.

Dinero: Nuevos gastos relacionados con la casa.

Trabajo: Perspectivas laborales esperanzadoras.

Salud: Relaje sus músculos y su mente.