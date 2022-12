No malgastes tus energías en cosas que no merecen la pena. Deber ser un poco más previsor y no derrochar tus ingresos. El diálogo te ayudará a salir de situaciones potencialmente complicadas.

Amor: Momentos de especial romanticismo.

Dinero: No se fíe de las facilidades para obtener un préstamo.

Trabajo: En lo laboral, esté alerta a nuevos proyectos.

Salud: Haga algo de ejercicio, le ayudará a relajar tensiones.