Intenta no ponerte nervioso bajo ningún concepto. Estás avisado… En los últimos tiempos has gastado más de lo necesario. Ahorra un poco. La paciencia no es tu punto fuerte, pero irás aprendiendo a tenerla.

Amor: Está inspirado y podrá enamorar a la persona amada.

Dinero: Realice gastos de envergadura en su casa, es el momento.

Trabajo: En esta jornada lo laboral cobra protagonismo.

Salud: Si está mucho de pie, cuide su circulación.