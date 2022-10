Hacer ejercicio debe dejar de ser tu asignatura pendiente. Laboralmente no vas a tener cambios significativos. Tranquilo. Asumir riesgos no significa que vayas a fracasar. No seas tímido.

Amor: La posibilidad de una aventura amorosa es muy alta.

Dinero: Posibles pérdidas de bienes.

Trabajo: Oportunidad para ampliar conocimientos en la empresa.

Salud: Un poco de disciplina alimenticia le vendrá muy bien.