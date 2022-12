Conviene que te hagas una revisión de vez en cuando. No seas miedoso. Ser emprendedor te ayudará a salir airoso de cualquier bache. Déjate llevar por la intuición y no seas calculador, no serviría de nada.

Amor: Cariñoso con su pareja, con la que compartirá buenos momentos.

Dinero: Podría ganar dinero con algún negocio rápido y fácil.

Trabajo: El trabajo en equipo tiene sus pros y sus contras.

Salud: Por fin dice adiós a ese virus intestinal.