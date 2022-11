No malgastes tus energías ni pierdas horas de sueño por tonterías. Ha llegado la ocasión de que tomes ciertas decisiones importantes. No seas susceptible y no te enfades con tanta facilidad. Estás avisado…

Amor: Reencuentro con un antiguo amor, no mire hacia atrás.

Dinero: Tome precauciones y así evitará pasar apuros económicos.

Trabajo: Las cosas del trabajo van bien, solo es un bache puntual.

Salud: Los dolores lumbares pasarán con un masaje.