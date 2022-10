Intenta no hacer excesivos esfuerzos físicos, porque podrías lesionarte. No tengas miedo a buscar apoyo entre tus íntimos para lo que sea. Siempre que obres con sensatez no tendrás nada que temer.

Amor: Hable, o su relación se resentirá.

Dinero: El dinero que necesita llegará fácilmente.

Trabajo: En el trabajo, debe actuar con muchísimo tacto.

Salud: La mejor terapia para la salud mental es la compañía.