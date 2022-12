El ejercicio físico te vendría de maravilla. No seas perezoso. Gracias a tu sentido común, no tendrás nada que temer estos días. No tengas miedo a decir lo que piensas con total libertad.

Amor: Aclárese en el terreno amoroso.

Dinero: Consulte a un experto en asuntos financieros.

Trabajo: Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad.

Salud: Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.