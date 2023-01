Si sigues por el camino que te has trazado no tendrás nada que temer. En tu trabajo te vas a sentir estupendamente y con ganas de hacer más cosas. La intuición te ayudará a llegar a buen puerto y a no equivocarte.

Amor: No hiera los sentimientos de quien quiere declararle su amor.

Dinero: Llegan buenas noticias en materia económica.

Trabajo: No se meta en líos con la gente que trabaja a su lado.

Salud: No cometa excesos con la alimentación.