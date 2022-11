La virtud está en el término medio. No te excedas con el ejercicio. En el trabajo te vas a sentir valorado por tus superiores. ¡Ánimo! Si no quieres que se descubra un secreto, no lo compartas con nadie.

Amor: Si tiene pareja, hable claramente para mejorar la situación.

Dinero: Disfrute de su dinero, atraviesa un buen momento.

Trabajo: Interesante novedad en el mundo profesional.

Salud: Los pequeños problemas de salud desaparecen.