No hagas grandes esfuerzos porque podrías lastimarte la espalda. Procura no gastar en

cuestiones superfluas y ahorra un poco más. Equivocarse no es malo. Lo peor es no hacer

nada por ser feliz.

Amor: Su pareja le animará, ya que comprende su mal humor.

Dinero: Momento para la planificación de sus gastos.

Trabajo: Sus sueños profesionales se harán realidad.

Salud: El exceso de actividad no es aconsejable, relájese.