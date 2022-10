No lleves una vida demasiado sedentaria, porque no es bueno para ti. Evita hacer préstamos a personas que no te dan seguridad. Si no tienes pareja, estás en un buen momento. Puedes ser optimista.

Amor: Momento para hacer planes de futuro con su pareja.

Dinero: Haga cuentas lo antes posible y se ahorrará disgustos.

Trabajo: La formación es la antesala de cualquier trabajo.

Salud: Es el momento de ir al oculista.