No desperdicies tus energías y no le des vueltas a las cosas. No gastes en cuestiones que no sean estrictamente necesarias. Los celos podrían ser una influencia muy negativa para tu vida sentimental.

Amor: La necesidad de cariño le hace llamar la atención de sus amigos.

Dinero: Inicie ya una política de ahorro.

Trabajo: Si no se organiza bien en el trabajo, se estresará.

Salud: Su estado de salud es excelente.