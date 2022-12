Ten en cuenta las recomendaciones de tu médico si te encuentras mal. Da tiempo al tiempo y no te agobies si no llegan los cambios que esperas. Todo seguirá como hasta ahora, así que no te preocupes.

Amor: Parece predispuesto a dar todo el cariño que su pareja le pide.

Dinero: Las necesidades de una persona cercana no le dejan ahorrar.

Trabajo: Sale victorioso de sus exámenes pendientes.

Salud: Organice esos aspectos de su vida que le traen de cabeza.