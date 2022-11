Alcanzarás el equilibrio entre tu forma física y tus estados de ánimo. Debes sacar partido

de tu presente y no pensar tanto en el futuro. No te obsesiones con las cosas que van mal. Así no las arreglarás.

Amor: Poca disposición para el amor.

Dinero: Aumentan sus ingresos debido a su intuición.

Trabajo: Disfruta de gran agilidad mental y capacidad de trabajo.

Salud: Muy bien física y mentalmente.