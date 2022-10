No seas hipocondríaco y no busques males que no tienes. Tu familia será un apoyo fundamental si hubiera alguna dificultad. Quizás la empatía con tu pareja sea tu asignatura pendiente. Puedes aprobarla.

Amor: La familia le dará grandes alegrías.

Dinero: Hoy es el día de mover su dinero, consulte con su banco.

Trabajo: Le encomendarán trabajos que requieren mucha energía.

Salud: Utilice un calzado adecuado para evitar rozaduras.