Si no estás en tu mejor momento, intenta ser paciente. A la hora de tomar decisiones importantes no debes precipitarte. No tengas miedo a expresar abiertamente tus sentimientos.

Amor: Reflexione sobre lo que debe eliminar de su vida amorosa.

Dinero: Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado.

Trabajo: Frenética actividad laboral.

Salud: Su estado de relajación se mantendrá evitando trabajar en exceso.