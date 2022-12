No mal gastes tus energías con preocupaciones que no van a ningún lado. Ten paciencia si no logras tus objetivos tan pronto como a ti te gustaría. Desconfía de quienes hacen promesas poco creíbles. No las cumplirán.

Amor: Para reiniciar una relación que se había roto, hoy es buen día.

Dinero: Encuentre el agujero negro de su economía.

Trabajo: Comienza una buena etapa profesional.

Salud: Delicado de salud y sensible a nivel emocional.