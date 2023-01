Abrígate bien y evita los cambios bruscos de temperatura. No prestes a quien no te lo podría devolver, a no ser que lo necesite mucho. Tu estado de ánimo no debe depender de lo que pase a tu alrededor.

Amor: No confunda una buena amistad con algo diferente.

Dinero: Su imaginación le saca de los apuros económicos.

Trabajo: No sea pesimista, en el trabajo también hay baches.

Salud: Dedique el tiempo libre a ejercitar el cuerpo.