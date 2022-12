Trata de hacer algo más de ejercicio. No lleves una vida sedentaria. Para superarte, es

conveniente que tengas claros tus objetivos. No pongas tu empeño en cuestiones que no merecen la pena. Estás avisado.

Amor: Evite los ataques de mal humor, solo le traen problemas de relación.

Dinero: Planifique el modo en el que gastará su dinero.

Trabajo: Trabaje en equipo, le ayudará a no aislarse.

Salud: No hay nada como el ejercicio para aliviar tensiones.