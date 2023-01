No dejes que nada te agobie. Intenta no dar vueltas a las cosas. Gracia a tu sensatez y a tu sentido común todo irá sobre ruedas. Es conveniente que no te precipites y que evites las discusiones.

Amor: Intensa vida social; puede conocer a su futura pareja.

Dinero: Jornada para comprar y vender.

Trabajo: El ambiente laboral se presenta tranquilo y sin cambios.

Salud: No olvide practicar deporte con más regularidad.