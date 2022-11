No conviene que te estreses por las dificultades que puedan surgir. Prémiate de algún modo: no es bueno ser tan austero con uno mismo. Aprender de los errores es la mejor manera para no volver a cometerlos.

Amor: Hay un refrán que dice: más vale solo que mal acompañado.

Dinero: Buen momento económico debido a los cobros pendientes.

Trabajo: Tenga las ideas muy claras si quiere cambiar de trabajo.

Salud: Las visitas al odontólogo son cada seis meses.